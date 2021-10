PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Spallett One"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un focus sull'allenatore del Napoli Luciano Spalletti: "SpallettOne. Luciano re di Napoli con il marchio di Mourinho. Ha conquistato i giocatori, messo a tacere gli scettici, stregato i tifosi e riacceso un sogno chiamato scudetto". Sulla destra l'allarme Lautaro Martinez in casa Inter. Al centro l'intervista esclusiva a Mino Raiola che difende il suo assistito Donnarumma dalle critiche: "Gigio, una gogna". In basso la Nazionale con Mancini che pensa a Raspadori, mentre al centro il successo in rimonta della Francia in Nations League: "Francia, rimonta da Urlo: c'è il Belgio per l'Italia".