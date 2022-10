PRIMA PAGINA - Cds Campania su Osimhen: “C’è posto per te”

“C’è posto per te”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“C’è posto per te”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Il Napoli che diverte in Europa ritrova Osimhen, una delle sue stelle. Riecco il bomber. Manca da un mese. Ha saltato 5 gare. Torna a Cremona e va in panchina. Ha voglia di gol. E' fresco papà, Spalletti l'aspetta. Avanti con il 4-3-3 e con l'uomo in più".