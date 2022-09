PRIMA PAGINA - Cds apre con l'intervista a Giuntoli: “Così abbiamo portato Kvara a Napoli"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’intervista a Cristiano Giuntoli.

“Così abbiamo portato Kvara a Napoli”. Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’intervista a Cristiano Giuntoli. “Lo seguivo da tre anni”. E poi: ‘Spalletti il più completo, un camaleonte. Ancelotti non cerca mai alibi. Insigne? Separazione bilaterale’”. Al centro spazio alla bella vittoria della Lazio in Europa League e alla sconfitta della Roma: "Sarri in volo, Mou a terra". In basso spazio al nuovo allenatore del Bologna: "Bologna a Thiago per due stagioni". In alto uno spazio riservato alla morte della Regina Elisabetta.