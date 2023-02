PRIMA PAGINA - CdS apre con le parole di Calvo: "Rispettate le Juve"

"La reazione di Calvo al video shock del pm che disse 'odio i bianconeri'".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole del chief manager bianconero: "Rispettate la Juve". "La reazione di Calvo al video shock del pm che disse 'odio i bianconeri'". In taglio alto spazio al trasferimento di Zaniolo al Galatasaray: "Zaniolo in Turchia: Mou perde i pezzi". A centro pagina spazio ancora alla Juventus che vince 3-0 a Salerno: "Doppietta di Vlahovic e lampo di Kostic: Allegri rialza la testa (0-3)".