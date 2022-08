PRIMA PAGINA - Cds apre con le parole di Spalletti: “Ronaldo, bello e difficile”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole di Luciano Spalletti su CR7

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole di Luciano Spalletti su CR7: “'Ronaldo, bello e difficile'. Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, Spalletti si espone su CR7. 'Tutti lo vorrebbero allenare ma non c'è niente'. Italiano prepara il lancio immediato di Barak. I viola sono in emergenza". Al centro ampio spazio al pareggio della Roma contro la Juventus. Spazio anche per la vittoria del Milan e l'arrivo di Thiaw in rossonero.