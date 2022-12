PRIMA PAGINA - Cds apre con le parole di Zielinski: “Napoli, faremo la storia”

Due i temi principali presenti sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. “Juve, tutti addosso. Dopo la FIGC si muove l’Uefa di Ceferin”. Sul Mondiale spazio all'eliminazione dei tedeschi dal Mondiale: “La Germania finisce qui”. Spazio anche all'eliminazione del Belgio: “Lukaku fa piangere il Belgio”. Spazio anche alle parole di Piotr Zielinski direttamente dal Qatar e non solo: “'Napoli, faremo la storia. Stiamo volando, ma non è finita'. Per la società un miliardo dal Messico".