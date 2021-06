PRIMA PAGINA - CdS: "Assalto a Berardi"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con le trattative di mercato dei protagonisti degli Europei: "Assalto a Berardi. Per l'attaccante azzurro ora si muovo Leicester e Milan. La Juve stringe per Locatelli. Xhaka-Roma: ci siamo". A centro pagina il risultato dei ultimi due ottavi di finale di Euro 2020: "L'urlo di Wembley: Germania a casa. L'Inghilterra ai quarti con l'Ucraina, si gioca a Roma". In taglio basso in evidenza la nomina del nuovo designatore arbitrale: "Che rivoluzione: va via Rizzoli, tocca a Rocchi".