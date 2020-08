PRIMA PAGINA - CdS Campania: "E' proprio Supermhen"

"E' proprio Supermhen", apre così l'edizione campana del Corriere dello Sport per celebrare i 3 gol di Osimhen in appena 8 minuti ieri contro L'Aquila per un debutto show. Intanto Milik va verso la Roma, dopo il sì di Dzeko alla Juventus ed in azzurro arriva anche Karbownik, classe 2001 polacco per la fascia sinistra.