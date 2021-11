PRIMA PAGINA - CdS Cannavaro: "Inter-Napoli darà risposte decisive"

"Inter-Napoli darà risposte decisive", queste le parole in prima pagina di Fabio Cannavaro rilasciate al Corriere dello Sport in un'intervista esclusiva nell'edizione di oggi. Il quotidiano apre con la gara decisiva per la Nazionale italiana: "Per Amore. A Belfast (20.45) bisogna vincere, aspettando il risultato di Svizzera-Bulgaria. Mancini carica: 'Niente ansia, vogliamo il Mondiale'". Di spalla spazio ai vedetti delle qualificazioni ai Mondiali: "Serbia e Spagna in Qatar, CR7 e Ibra shock: vanno agli spareggi". A centro pagina spazio al ritiro dalla Moto Gp di Valentino Rossi: "Lo show, l'inchino, il delirio: l'ultima di Vale"