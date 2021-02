PRIMA PAGINA - CdS: "Chiesa la tiene viva"

Nell'edizione odierna Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta della Juventus in Champions League: "Chiesa la tiene viva. Un gol di Fede dà la scossa a una brutta Juve, sconfitta dal Porto 2-1. In basso spazio al Milan impegnato in Europa League dopo il ko con lo Spezia: "Pioli rilancia il Milan d'Europa".