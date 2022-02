PRIMA PAGINA - CdS: “Di Canio: Dzeko-Lautaro, i migliori. Osi-Lozano-Insigne: Napoli ok"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'intervista a Paolo Di Canio, che dice la sua sulle coppie della squadre in lotta per lo scudetto : "Dzeko-Lautaro, i migliori. Inzaghi ha due attaccanti che si completano a vicenda. Nella Juve non credo che Morata possa fare la seconda punta. Il Milan? Dipende molto da Ibra. Osi-Lozano-Insigne: Napoli ok". A centro pagina spazio alle scelte di Mourinho "Mou blinda Zaniolo. Il tecnico della Roma pronto a rilanciare Nicolò dopo le voci di mercato". In taglio basso spazio alla Lazio che si compatta con Sarri: "Il patto dei Parioli".