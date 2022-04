PRIMA PAGINA - CdS: "Domani Spalletti all'esame Mou: 'Il titolo? Napoli ci crede'"

Apertura dedicata al deludente pari intero della Juve contro un Bologna in 9 uomini: "La Juve rischia tutto".

"Domani Spalletti all'esame Mou: 'Il titolo? Napoli ci crede'", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. Apertura dedicata al deludente pari intero della Juve contro un Bologna in 9 uomini: "La Juve rischia tutto. Vlahovic la salva a tempo scaduto (1-1), quarto posto in gioco". In taglio basso spazio alla futura vendita del Milan: "Milan agli sceicchi: il closing a maggio".