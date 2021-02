PRIMA PAGINA - CdS: "Gasp batte Gattuso, Napoli imbavagliato"

Nell'edizione di oggi Il Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "Gasp batte Gattuso: Napoli imbavagliato. De Laurentiis ordina il silenzio stampa dopo il duro ok. Osimhen in ospedale per un colpo alla testa". Apertura dedicata alla vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan con l'allungo dei nereazzurri in classifica: "Fuga per lo scudetto. Doppio Lautaro, sigilli di Lukaku: l'Inter travolge il Milan e vola a +4".