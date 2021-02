PRIMA PAGINA - CdS - Gattuso: "Errori da polli ma siamo contati"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le dichiarazioni di Rino Gattuso dopo la sconfitta in Europa League a Granada: "Errori da polli ma siamo contati". Apertura con i risultati delle italiane in Europa League: "Ride solo Fonseca. Dzeko-Mayoral: la Roma passa a Braga. Milan 2-2 a Belgrado. Il Napoli in emergenza cade a Granda 2-0".