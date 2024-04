PRIMA PAGINA - CdS: "Il David di De Laurentiis: il Napoli vede gli agenti"

"Nuovo allenatore: solo Pioli (per ora) insidia Gasperini".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: "Il David di De Laurentiis: il Napoli vede gli agenti. Nuovo allenatore: solo Pioli (per ora) insidia Gasperini". In apertura il mercato della Juventus: "Una Signora rifatta". In taglio alto spazio ai quarti di Champions League: "Non mandate a letto i bambini: c'è City-Real".