PRIMA PAGINA - CdS: "Il derby è del Napoli: un pieno di Insigne"

"Il derby è del Napoli: un pieno di Insigne. Vanno a segno si Roberto che Lorenzo, alla fine decide Petagna". Titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport Stadio. Sotto si legge: "Senza lo 0-3 e il -1 a tavolino, Gattuso a punteggio pieno". A Centro pagina spazio al pareggio interno della Juventus con l'Hellas Verona: "Juve rosa shocking: terzo pari e solo una vittoria(sul campo) per Pirlo: non basta Dybala".