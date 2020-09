PRIMA PAGINA - CdS: "Il falso italiano"

"Il falso italiano" Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con l'esame truccato di Suarez all'università di Perugia: "La Juve si è rivolta all'ateneo ma per ora non è indagata". In alto spazio alla sconfitta per 3-0 a tavolino della Roma per il pasticcio Diawara: "La Roma torna a zero: Friedkin che rabbia".