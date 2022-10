PRIMA PAGINA - CdS: ”Il Napoli nel tempio dell'Ajax: con una vittoria ipoteca gli ottavi"

"Lucio cerca il settimo successo consecutivo: 'Nessuna paura, facciamo la partita'. Cholito favorito su Raspa".

”Il Napoli nel tempio dell'Ajax: con una vittoria ipoteca gli ottavi", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Lucio cerca il settimo successo consecutivo: 'Nessuna paura, facciamo la partita'. Cholito favorito su Raspa". In apertura la sfida tra Inter e Barcellona, con il tecnico nerazzurro in bilico: "L'ora di Inzaghi". A centro pagina l'intervista all'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi: "Arbitro o mamma, decidero".