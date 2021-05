PRIMA PAGINA - CdS: "Incubo Gattuso: ADL lo congeda"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con i verdetti dell'ultima di campionato: "Pirlo benedetto. Milan e Juve in Champions. Incubo Gattuso: ADL lo congeda. Napoli e Lazio in Europa League, Roma a fatica in Conference". Di spalla le dichiarazioni di Antonio Conte: "Serve un progetto top".