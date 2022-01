PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne, questo non è un addio da capitano"

"Insigne, questo non è un addio da capitano". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport propone in prima pagina in merito al passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto, ufficializzato ieri. Le parole sono di Antonio Giordano. Il quotidiano in primo piano propone invece un'intervista a Sinisa Mihajlovic: "Parlo io. L'Inter è la mia seconda famiglia, ma tifo Napoli".