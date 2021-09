PRIMA PAGINA - CdS: "Inter e Milan, beffa doppia"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le sconfitte di Milan e Inter in Champions League: "Inter e Milan, beffa doppia. Belle ma sconfitte all'esordio da Real e Liverpool". Al centro spazio al deludente pareggio del Psg in Champions contro il Brugge: "Che delusione le figurine Paris!". In basso spazio alle italiane impegnate oggi in Europa League e Conference League: "Sarri: Bestemmie? Querelo. Spalletti: Napoli, pedela. L'Olimpico tutto per Mou: 'Si, voglio la Conference'".