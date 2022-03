PRIMA PAGINA - Cds: "Inter, risveglio Toro. Inzaghi torna in testa"

"Inter, risveglio Toro" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Inzaghi torna in testa alla classifica

"Inter, risveglio Toro" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Inzaghi torna in testa alla classifica, Salernitana spazzata via con un netto 5-0 a San Siro: tripletta per Lautaro Martinez e doppietta per Edin Dzeko. L'argentino realizza i primi gol in campionato del 2022, 2 le reti del bosniaco. Ora martedì la sfida con il Liverpool in Champions.

L'intervista - "Bianchi: 'Stravince chi gioca semplice'": verso Napoli-Milan, intervista a Ottavio Bianchi, l'allenatore del primo Scudetto azzurro. "In questa fase Spalletti ha di più" aggiunge.

Serie A - Oggi in campo le romane. "Zaniolo-Abraham la coppia anti-Gasp": spareggio per l'Europa, Mou punta sull'attacco che lo fece vincere all'andata. "Le 200 di Immobile ora a caccia di Piola": oggi Cagliari-Lazio alle 20.45, Ciro per la storia in biancoceleste, stasera prova a battere Joao Pedro.