PRIMA PAGINA - CdS: "Juve, c'é l'aiutone"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina col pareggio del Milan che riapre la corsa Champions per i bianconeri: "Juve, c'é l'aiutone. Ultimo turno da brividi: Pioli deve battere l'Atalanta, CR7 a Bologna". In alto: "Napoli a un passo dall'Europa che conta: superata la Fiorentina (2-0)". In taglio basso spazio alla Nazionale: "Mancini firma il rinnovo: ct azzurro fino al 2026".