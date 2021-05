PRIMA PAGINA - CdS: "Juve-Inter per Max, il Napoli vira su Spalletti"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il valzer delle panchine: "Juve-Inter per Max. Conte addio da 7 milioni: si scatena il derby d'Italia per Allegri. Lazio, Inzaghi ha firmato nella notte. Il Napoli vira su Spalletti". A centro pagina spazio alla finale di Europa League vinta dal Villarreal conto il Manchester United: "Emery quarto".