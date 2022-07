PRIMA PAGINA - CdS: "Kim al Napoli: c'è l'accordo"

"Il giocatore si lega al club per 5 anni. Ora parte l'assalto a Simeone jr. Solbakken arriva all'inizio del 2023".

"Kim al Napoli: c'è l'accordo", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Il giocatore si lega al club per 5 anni. Ora parte l'assalto a Simeone jr. Solbakken arriva all'inizio del 2023". Apertura dedicata alla Juve, che parte per la tournée negli USA con il nuovo acquisto Bremer: "Juve in top class". A centro pagina le prime parole di Dybala da nuovo giocatore della Roma: "Daje Roma". In taglio alto spazio al mercato del Milan: "De Ketelaere, il Milan lotta".