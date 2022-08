PRIMA PAGINA - CdS: “Kvara, gol e fantasia. Spalletti: Che bravo"

"Napoli 3-1 nel test col Girona".

“Kvara, gol e fantasia. Spalletti: Che bravo", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Napoli 3-1 nel test col Girona". In apertura l'intervista esclusiva al tecnico della Lazio: "Sarri show". In taglio basso spazio alla novità tecnologica che verrà inaugurata nella Supercoppa Europea: "Fuorigioco, altra rivoluzione".