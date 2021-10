PRIMA PAGINA - CdS: "L'Inter paga al Var"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i pareggi nel Derby d'Italia e nel Derby del Sud: "L'Inter paga al Var. Rimonta Juve, 1-1 su rigore assegnato dalla moviola: rosso a Inzaghi. A Roma prima frenata del Napoli (0-0): il Milan lo aggancia in testa. Grande battaglia all'Olimpico. Gli azzurri colpisono palo e traversa. Espulsi Mourinho e Spalletti". In taglio basso spazio agli altri risultati di giornata: "Flop Lazio, vola la Fiorentina".