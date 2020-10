PRIMA PAGINA - CdS: "L'Italia che ci piace"

"L'Italia che ci piace". Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. La Nazionale pareggia a Danzica con la Polonia nel match di Nations League: "Gli azzurri lottano, divertono e conservano il primo posto nel girone". In alto spazio al Covid nel calcio: "Young positivo: il sesto nell'Inter, mentre Ibra torna in campo. Tre casi nell'Under21. Il Cts cambia la quarantena: da 14 a 10 giorni. Si profila una stretta per lo sport amatoriale".