PRIMA PAGINA - CdS: "La guardiamo in tv"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "La guardiamo in tv. Fuori anche la Juve: italiane tutte a casa. Allegri: Episodi determinanti". In taglio basso spazio alla Roma, impegnata oggi in Conference League: "Vitesse e derby, la Roma si sdoppia".