PRIMA PAGINA - CdS: "La Juve in fondo. E stasera il Napoli può tornare in testa da solo"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la situazione di classifica in Serie A: "La Juve in fondo. Milan, pari in rimonta. E stasera il Napoli può tornare in testa da solo". Di spalla spazio all'attacco del presidente della Fiorentina a Juventus e Inter: "Commisso una furia contro Agnelli e Zhang". Più basso spazio ai risultati delle romane: "Roma, Verona è fatale. Mazzarri ferma la Lazio".