PRIMA PAGINA - CdS: "La Juve in fuorigioco. Napoli, Gattuso con Petagna"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in apertura: "La Juve in fuorigioco". Il Barcellona domina, annullati 3 gol a Morata. I bianconeri in difficoltà, i catalani comandano: decidono Dembélé e Messi (2-0). Prima sconfitta di Pirlo: "Ci servirà per crescere".

Lazio - "Lazio dimezzata, punto d'orgoglio firmato Correa": taglio laterale dedicato ai biancocelesti che ieri, decimati per via del Covid, hanno pareggiato in Champions 1-1 col Bruges e così restano primi.

Milan - "Formula Milan": è la squadra rossonera la più giovane d'Europa. Ibra la guida contro lo Sparta Praga, in Europa League oggi alle 18:55.

Europa League - "Gattuso con Petagna. E Fonseca si affida ai suoi spagnoli": gli azzurri non possono sbagliare contro la Real Sociedad, mentre i big giallorossi col CSKA Sofia rimarranno in panchina. Entrambe le squadre giocheranno alle 21:00.