PRIMA PAGINA - CdS: "Maratona Napoli-Milan, sedici giorni senza fiato"

"Aprile di fuoco per Spalletti e Pioli, prima sfida il 2, l'ultima il 18".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Nazionale a Malta: "Solo Retegui. Segna ancora e sveglia l'Italia. La Lazio lo vuole". In taglio alto spazio a Napoli e Milan: "Maratona Napoli-Milan, sedici giorni senza fiato. Aprile di fuoco per Spalletti e Pioli, prima sfida il 2, l'ultima il 18. Giordano si sbilancia: "Il gruppo di Luciano può aprire un ciclo'". In colonna destra in alto spazio al divorzio tra Conte e il Tottenham: "Tottenham, Conte addio: rescissione consensuale".