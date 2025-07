Lukaku già al top: si allena da solo e c'è una grande novità

Romelu Lukaku si allena da solo. Ha già ripreso a lavorare. A sudare. Sui social mostra i muscoli. Ieri ha postato una serie di foto durante i suoi allenamenti. Pesi e cardio, bilanciere e corse per avvicinarsi alla prossima stagione. Big Rom, il Rocky dell’area di rigore, insegue il top della forma ma è già tirato a lucido, carico e motivato. La grande novità rispetto alla scorsa estate è la possibilità di lavorare sin da subito con la squadra.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Lukaku ripartirà da una frase ripetuta tre volte dopo il gol del 2-0 al Cagliari nella notte scudetto del 23 maggio. «Io sono il migliore» disse mostrando i muscoli, proprio come fece ai tempi dell’Inter dopo un gol nel derby. Lukaku sa di avere ancora tanto da dimostrare e, da professionista navigato, sa bene che l’estate ritrovata sarà preziosa alleata delle sue prossime ambizioni.