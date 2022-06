PRIMA PAGINA - CdS: “Mertens e Dybala all’angolo: sono liberi, ma non trovano posto”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Mertens e Dybala, entrambi con il contratto scaduto

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Mertens e Dybala, entrambi con il contratto scaduto: “Mertens e Dybala all’angolo: sono liberi, ma non trovano posto”. Ampio spazio anche al Milan: “Maldini e Massara rinnovano fino al 2024, decolla la campagna acquisti”. In taglio alto il calendario di Serie A: “Si parte il 13 agosto, aprono Milan e Inter”. In taglio basso: “Roma, avanza Frattesi”.