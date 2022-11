PRIMA PAGINA - CdS: "Messi Chicos. E Lozano torna a casa: l'Arabia segna nel recupero"

"Leo sbaglia il rigore, ma l'Argentina si esalta con Mac Allister e Alvarez (2-0)".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Argentina contro la Polonia e la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali entrambe le nazionali. Vince anche il Messico contro l'Arabia Saudita, ma non basta per la qualificazione: "Messi Chicos. E Lozano torna a casa: l'Arabia segna nel recupero. Leo sbaglia il rigore, ma l'Argentina si esalta con Mac Allister e Alvarez (2-0)". In taglio basso ancora i Mondiali con i match in programma oggi: "Germania, il giorno della paura". In taglio alto spazio al terremoto in casa Juventus: "La Juve non ci sta".