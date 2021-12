PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli a picco, passa lo Spezia"

"Napoli a picco, passa lo Spezia", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Spalletti scivola a -7. Azzurri condannati da un autogol di Jesus". Apertura dedicata alla vittoria dell'Inter contro il Torino che conferma il primato dei nerazzurri in cima alla classifica: "Inter a manetta". A centro pagina spazio alle inseguitrici: "Resiste solo il Milan: 4-2 a Empoli". In taglio basso spazio alla Coppa d'Africa: "La sfida della Caf: 'Si gioca'".