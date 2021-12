PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli decimato contro l'Atalanta, Lucio: Tocca a noi"

"Napoli decimato contro l'Atalanta, Lucio: Tocca a noi", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Azzurri senza cinque pilastri, Spalletti mea culpa sulla squalifica: 'Un'occasione per misurarci'". Apertura dedicata alla lotta per il titolo: "Sabato scudetto, Mou è il giudice". A centro pagina spazio alle intercettazione che accusa la Juventus: "Se trovano la carta di CR7 ci saltano alla gola".