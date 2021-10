PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, e sono otto!"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro il Torino: "Napoli, e sono otto! Piegato il Toro (1-0), Spalletti torna il testa alla classifica. E' l'unica squadra a punteggio pieno nei cinque campionati top d'Europa. Decisivo Osi dopo l'errore di Insigne dal dischetto". A centro la pagina spazio alla vittoria della Juventus contro la Roma: "La Juve fa la Juve". In basso spazio alla separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara: "Lui, lei, l'altra gli Icardis in frantumi".