"Napoli, la notte di Raspadori" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport

"Napoli, la notte di Raspadori" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport con gli ultimi aggiornamenti sulla formazione per la gara di questa sera. Spazio anche per Politano al posto di Lozano.