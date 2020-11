PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, la scossa di Gattuso. Tamponi, una giungla"

"Tamponi, che giungla" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. In Champions League senza Immobile, Leiva e Strakosha: sono positivi. La Lazio: "A Torino solo i negativi". Ma c'è difformità con i parametri UEFA. Il laboratorio di Avellino: "Esiste una discordanza di risultati, non è la prima volta". Lo scontro sulla rivelazione di un terzo gene. Tare: "Ciro gioca contro la Juve". Intanto Lazio in campo a San Pietroburgo contro lo Zenit: "Altra rimonta firmata Caicedo". Finisce 1-1 in Russia. Inzaghi: "Con tanti assenti non potevo chiedere di più".

Champions bianconera - "La Juve sul velluto con Morata e Dybala": vittoria agevole dei bianconeri in casa del Ferencvaros. Finisce 1-4 per la squadra di Pirlo con la doppietta di Morata, il gol di Dybala e un autogol. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pirlo: "Necessario essere meno egoisti".

Europa League - "Napoli, la scossa di Gattuso". Gli azzurri in Croazia (18.55) contro il Rijeka, out Insigne. Pronti 7 cambi rispetto alla gara con il Sassuolo. Petagna titolare, in porta va Meret. Rino a muso duro: "Non dobbiamo dimostrare niente". In campo anche la Roma contro il Cluj (18.55). "Micki-Pedro la staffetta di Fonseca". Altro turnover per Fonseca che dice di temere molto la sosta per le Nazionali. Poi il Milan a San Siro (ore 21). "Pioli cambia per il Lille ma Ibra c'è". Il tecnico: "Scavato un pozzo, bisogna trovare la sorgente".