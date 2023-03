PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, lezione al Torino di Cairo"

"Madunina che Juve!", si legge stamane in apertura su Tuttosport. Kostic abbatte un'Inter in crisi

"Madunina che Juve!", si legge stamane in apertura su Tuttosport. Kostic abbatte un'Inter in crisi: "Gioco e occasioni, vittoria meritata", sottolinea il quotidiano. Quarto posto a sette punti malgrado il -15. Rissa nel finale: espulsi D'Ambrosio e Paredes. Furia Inzaghi: "Rabiot, braccio netto sul gol. Così è inaccettabile".

Serie A - "Napoli, lezione al Toro di Cairo", titola il quotidiano in taglio alto. Osimhem, Kvara e Ndombélé: non c'è storia all'Olimpico Grande Torino. Il 4-0 - si legge - è lo specchio della differenza tra anni di progetti e anni di improvvisazione. Eppure, dopo il fallimento, Cairo era ripartito dalla Serie B, e De Laurentiis dalla C. In taglio basso c'è spazio anche per il successo della Lazio nel derby: "Mou, derby proibito: che lite con Lotito! La Lazio è seconda".