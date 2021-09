PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli primo! Spalletti a punteggio pieno"

"Napoli è Osilandia", titola stamane Il Corriere dello Sport in apertura di prima pagina. La sesta di fila dei partenopei è firmata dall'attaccante, che tiene il Napoli di Spalletti a punteggio pieno. Due a zero al Cagliari e controsorpasso al Milan in vetta alla classifica. Osimhen prima segna l'1 a 0, poi si procura il rigore che Insigne trasforma.

A Sarri il derby show - Emozioni e polemiche in Lazio-Roma, che termina 3 a 2 per i biancocelesti. Mourinho attacca arbitro e VAR: "Decisivi, non sono stati all'altezza". Sorride invece Sarri: "Che soddisfazione. Speriamo di aver preso la strada giusta".

Allegri fa i conti per la Champions - Max festeggia la prima vittoria all'Allianz ma perde Morata e Dybala in vista del match con il Chelsea: "Piano piano la Juve sta arrivando".