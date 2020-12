PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli ritardatario, unica italiana non ancora qualificata"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio del Napoli di Gattuso sul campo dell'AZ Alkmaar: "Napoli ritardatario!". La squadra azzurra - si legge - è l'unica tra le italiane in Europa League a non essere ancora qualificata per i sedicesimi di finale. Il tutto si giocherà negli ultimi 90' minuti contro la Real Sociedad.