PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, scudetto alla prova dei nove"

"Napoli, scudetto alla prova dei nove". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina sulle vicende di casa azzurra: "E' il gioco la via maestra di Luciano", si legge ancora sul quotidiano che tesse le lodi della formazione partenopea: "Il Napoli è in questo momento una goduria, un piacere per gli occhi di ama il calcio, non solo dei napoletani. E' come affacciarsi su via Caracciolo, dove niente è fuori posto. Non sappiamo quanto potrà durare", scrive Alberto Polverosi nel suo fondo.