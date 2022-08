PRIMA PAGINA - CdS: "Osimhen guida l'assalto Napoli"

"C'è tutto Mou. La Roma vince a Salerno: lo Special One manda segnali a Friedkin".

"Osimhen guida l'assalto Napoli", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. In apertura spazio alla vittoria all'esordio a Salerno della Roma di Mourinho: "C'è tutto Mou. La Roma vince a Salerno: lo Special One manda segnali a Friedkin". A centro pagina gli altri risultati dei match di campionato di ieri: "Sempre Ciro, rimonta Lazio. Radu, nuovo regalo: Firenze ringrazia". In taglio basso spazio al derby di Londra Chelsea-Tottenham: "Capolavoro Koulibaly. Rissa Conte-Tuchel".