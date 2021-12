PRIMA PAGINA - CdS: "Pioli-Spalletti, è già spareggio per l'anti Inter"

"Pioli-Spalletti, è già spareggio per l'anti Inter", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "La volata per il titolo d'inverno. Calendario, infortuni, forma: Inzaghi avanti, i due rivali col fiato grosso. Gasp in agguato". In taglio alto spazio al possibile rinnovo di contratto di Dybala: "La Juve compra Dybala. Agnelli investirà 90 milioni (bonus compresi) per il rinnovo di Paulo". A centro pagina spazio agli spareggi per i Mondiali: "Il Qatar fa il tifo per l'Italia: 'In campo i più forti'. In taglio basso spazio al sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Fiorenitna e Benevento: "Italiano vuole il Napoli".