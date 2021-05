PRIMA PAGINA - CdS: "Pirlo è fuori!"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko dei bianconeri e lo scivolamento al quinto posto in classifica: "Pirlo è fuori! La Juve travolta dal Milan (0-3) scivola al quinto posto". In taglio alto le pesanti accuse al VAR del presidente Vigorito dopo la sconfitta col Cagliari: "Mazzoleni vuole il Benevento in B". Di spalla spazio all'episodio da condannare accaduto a Salerno: "Calci e spinte alla figlia di Grassadonia".