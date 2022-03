PRIMA PAGINA - CdS: "Ride solo il Napoli"

"Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti nella corsa scudetto".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il derby di Milano in Coppa Italia: "Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti nella corsa scudetto". Più in basso spazio all'altra semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: "Firenze si prepara al ritorno di Vlahovic. Il club: No ai cori nazisti". In taglio basso spazio alle morti nello sport nel conflitto ucraino: "La guerra uccide anche gli atleti".