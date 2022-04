PRIMA PAGINA - CdS: "Scudetto e contratto: la laurea di Inzaghi"

"Scudetto e contratto: la laurea di Inzaghi".

"Napoli, un Cholito per la Champions", indiscrezione di mercato in prima pagina del Corriere dello Sport nell'edizione odierna. In apertura l'Inter attesa al recupero di stasera contro il Bologna e il futuro del tecnico Simone Inzaghi che sarà ancora nerazzurro: "Scudetto e contratto: la laurea di Inzaghi". A centro pagina spazio alla prima semifinale di Champions League: "City show, ma il Real ha sempre Benzemagic". In taglio basso la lettera difensiva di Acerbi, dopo le polemiche per l'atteggiamento del centrale sul gol di Tonali: "Basta accuse".