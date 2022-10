PRIMA PAGINA - CdS: "Simeone incanta Napoli: 3-0 ai Rangers"

"Spalletti, primo posto in tasca: a Liverpool può perdere 3-0".

"Simeone incanta Napoli: 3-0 ai Rangers", titola così nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport in prima pagina dopo la vittoria degli azzurri in Champions. "Spalletti, primo posto in tasca: a Liverpool può perdere 3-0". Apertura dedicata all'Inter che batte il Victoria Plzen e si qualifica agli ottavi di Champions: "Inter, ciao Barça". Di spalla spazio al periodo nero della Juventus: "Crisi Juve, a fine stagione piazza pulita".